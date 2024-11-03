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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında topun oyunda kalma süresi şaşırttı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında topun oyunda kalma süresi şaşırttı

22:213/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Derbide uzatmalar dahil 108 dakika oynanan müsabakada topun oyunda kaldığı süre taraftarları şaşırttı. İşte o süre...

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, 90+12. dakikada attığı golle 3-2 galip ayrıldı.

Sık sık faul ve VAR incelemeleriyle duran müsabakada topun oyunda kaldığı süre ortaya çıktı.

108 dakika süren Trabzonspor - Fenerbahçe maçında topun oyunda kalma süresi: 40 dakika. 

#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig

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