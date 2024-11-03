Trabzonspor - Fenerbahçe maçında topun oyunda kalma süresi şaşırttı

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Derbide uzatmalar dahil 108 dakika oynanan müsabakada topun oyunda kaldığı süre taraftarları şaşırttı. İşte o süre...
Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, 90+12. dakikada attığı golle 3-2 galip ayrıldı.
Sık sık faul ve VAR incelemeleriyle duran müsabakada topun oyunda kaldığı süre ortaya çıktı.
108 dakika süren Trabzonspor - Fenerbahçe maçında topun oyunda kalma süresi: 40 dakika.