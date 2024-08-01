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Spor

Trabzonspor - Ruzomberok maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

10:16 - 1/08/2024 الخميس
Güncelleme: 10:17 - 1/08/2024 الخميس
Yeni Şafak

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.30’da oynanacak karşılaşmayı Hırvat hakem Nenad Minakovic yönetecek. İlk maçı 2-0 kazanan bordo-mavililer avantajı elinde bulunduruyor. Abdullah Avcı’nın rövanş maçında nasıl bir 11 ile çıkacağı ise merak konusu. İşte Trabzonspor - Ruzomberok maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Ruzomberok ile karşılaşacak.

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Trabzonspor - Ruzomberok maçı saat kaçta, hangi kanalda?


Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.


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Maçı Hırvat hakem Nenad Minakovic yönetecek.

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Avrupa kupalarındaki 151. maçını oynayacak Trabzonspor, 150 maçta 55 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı.


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Bu maçlarda rakip fileleri 192 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.


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Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 94, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.


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Trabzonspor - Ruzomberok maç kadrosu


Muhtemel 11’ler


Trabzonspor

1 Uğurcan Çakır

6 Batista Mendy

18 Eren Elmalı

24 Stefano Denswil

5 John Lundstram

7 Edin Visca

8 Enis Bardhi

11 Ozan Tufan

23 Umut Güneş

10 Trezeguet

70 Denis Draguş




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Ruzomberok


34 Tomas Frühwald

2 Alexander Mojzis

17 Adam Tucny

22 Simon Gabriel

32 Matus Maly

11 Samuel Lavrincik

19 Martin Gomola

30 Martin Chrien

14 Jan Hladik

20 Marian Chobot

4 Oliver Luteran


#Trabzonspor
#Ruzomberok
#UEFA Avrupa Ligi
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