Trabzonspor - Ruzomberok maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.30’da oynanacak karşılaşmayı Hırvat hakem Nenad Minakovic yönetecek. İlk maçı 2-0 kazanan bordo-mavililer avantajı elinde bulunduruyor. Abdullah Avcı’nın rövanş maçında nasıl bir 11 ile çıkacağı ise merak konusu. İşte Trabzonspor - Ruzomberok maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

1 / 8 Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Ruzomberok ile karşılaşacak.

2 / 8 Trabzonspor - Ruzomberok maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.



3 / 8 Maçı Hırvat hakem Nenad Minakovic yönetecek.

4 / 8 Avrupa kupalarındaki 151. maçını oynayacak Trabzonspor, 150 maçta 55 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı.



5 / 8 Bu maçlarda rakip fileleri 192 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.



6 / 8 Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 94, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.



7 / 8 Trabzonspor - Ruzomberok maç kadrosu

Muhtemel 11’ler

Trabzonspor 1 Uğurcan Çakır 6 Batista Mendy 18 Eren Elmalı 24 Stefano Denswil 5 John Lundstram 7 Edin Visca 8 Enis Bardhi 11 Ozan Tufan 23 Umut Güneş 10 Trezeguet 70 Denis Draguş





