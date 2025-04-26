UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde dün akşam Barcelona U19 Takımı deplasmanda AZ Alkmaar’ı 1-0 mağlup etti ve finalde temsilcimiz Trabzonspor U19’un rakibi oldu. Bordo-mavililer yarı final müsabakasında Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 mağlup ederek finale yükselmişti. Peki, Trabzonspor U19 - Barcelona U19 final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /6 UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Barcelona, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı 1-0 yenerek finale yükseldi. Final maçında Barcelona ile Trabzonspor karşılaşacak.



2 /6 Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi yolu Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, 2. eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1, Trabzon'da ise 5-2 mağlup ederek üst tura çıktı.



3 /6 3. eleme turunda Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.



4 /6 Turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı.



5 /6 Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.