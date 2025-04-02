Trabzonspor U19 yarı finalde hangi takımla eşleşti, maç ne zaman oynanacak?

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter’i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın galibiyet golü 77. dakikada Ekrem Terzi’den geldi. Bordo-mavili gençlerin yarı finaldeki rakibi ise belli oldu. Peki, Trabzonspor U19 yarı finalde hangi takımla eşleşti? Yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /6 UEFA Gençlik Ligi’nde çeyrek final aşamasında sahne alan Trabzonspor U19 Takımı, İtalyan devi Inter U19 ile karşı karşıya geldi.

2 /6 Papara Park'ta oynanan mücadelede Bordo-Mavililer, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza attı ve yarı finale kalmayı başardı.



3 /6 Maçın ilk yarısında Inter önemli bir fırsat yakaladı. 39. dakikada penaltı kazanan konuk ekipte Luka Topalovic topun başına geçti, ancak Trabzonspor kalecisi Erol Can Çolak gole izin vermedi. Devreye golsüz eşitlikle gidilirken, maçın kaderini 77. dakikada sahneye çıkan Ekrem Terzi belirledi. Genç oyuncunun attığı gol, Trabzonspor’u yarı finale taşıyan an oldu.



4 /6 Tarihi gecede sadece sahada değil, tribünlerde de rekor kırıldı. Trabzonspor Kulübü, Inter maçını 40.368 kişinin izlediğini duyurdu. Bu sayı, UEFA Gençlik Ligi tarihindeki en yüksek seyirci katılımı olarak kayıtlara geçti.



5 /6 TRABZONSPOR U19 TAKIMI YARI FİNALDE KİMLE EŞLEŞTİ?



Trabzonspor, Avusturya temsilcisi Salzburg ile eşleşti.

