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Transfer ateşi yandı! Fatih Terim'in gözdesi Samsunspor'a geliyor

Transfer ateşi yandı! Fatih Terim'in gözdesi Samsunspor'a geliyor

09:2711/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
AA
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Karadeniz temsilcisinin, Galatasaray'ın eski yıldızı için harekete geçtiği öğrenildi.

Samsunspor, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlılar, geçmişte Galatasaray forması da giyen 'Anakonda' lakaplı Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed ile temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.


Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz ekibinin, Nantes'da forma giyen 27 yaşındaki golcü için 2 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planladığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla 24 resmi maça çıkan Mustafa Muhammed, fileleri 4 kez havalandırdı.

Türkiye Süper Lig deneyimi bulunan Mısırlı forvet, Samsunspor'un hücum alternatiflerini artıracak.

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