Transfer ateşi yandı! Fatih Terim'in gözdesi Samsunspor'a geliyor

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Karadeniz temsilcisinin, Galatasaray'ın eski yıldızı için harekete geçtiği öğrenildi.
Samsunspor, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlılar, geçmişte Galatasaray forması da giyen 'Anakonda' lakaplı Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed ile temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz ekibinin, Nantes'da forma giyen 27 yaşındaki golcü için 2 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planladığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla 24 resmi maça çıkan Mustafa Muhammed, fileleri 4 kez havalandırdı.
Türkiye Süper Lig deneyimi bulunan Mısırlı forvet, Samsunspor'un hücum alternatiflerini artıracak.