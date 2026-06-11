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Türk basketbolunu yasa boğan ölüm! Anadolu Efes kötü haberi gece yarısı resmen duyurdu...

Türk basketbolunu yasa boğan ölüm! Anadolu Efes kötü haberi gece yarısı resmen duyurdu...

10:5011/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Türk basketbolu, gelen acı haberle sarsıldı. Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın uzun süredir hastanede yaşam mücadelesi veren atletik performans antrenörü Serhat Güneş, hayata gözlerini yumdu.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın atletik performans antrenörü Serhat Güneş, yaşamını yitirdi.


Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2 Mayıs Salı günü ani bir sağlık sorunu yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren atletik performans antrenörümüz Serhat Güneş'in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın Serhat." ifadeleri kullanıldı.


Eski basketbolcu Serhat Güneş için basketbol camiasından birçok kulüp ve oyuncu, başsağlığı mesajı yayımladı.


#Anadolu Efes
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