Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Milli Takım kaç puanda? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ederken A Milli Takım'ın Portekiz'e mağlup olmasının ardından futbolseverler, gruptan çıkma şansımızı aratmaya başladı. Gruptaki ilk iki takımın direkt olarak son 16 turuna yükseleceği turnuvada en iyi 4 grup üçüncüsü de çıkacak. Peki, son maçlar öncesi Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Milli Takım kaç puanda? İşte EURO 2024 gruplarına ve formatına dair merak edilenler...
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmiyor. A Milli Futbol Takımı, son olarak gruptaki ikinci maçında Portekiz'le karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, rakibine 3-0 yenildi. Bu maçın ardından Türkiye'nin gruptan çıkma şansı merak ediliyor. İşte bu soruların yanıtları...
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
A Milli Futbol Takımı, ikinci maçların ardından F Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Milli Takım son karşılaşmasında Çekya ile berabere kalsa bile gruptan ikinci olarak çıkacak.
Öte yandan A Milliler Çekya'ya yenilirse, en iyi grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz'e puan kaybetmesini bekleyecek. Bu durumda ayrıca diğer gruplardaki üçüncü takımların da puanına bakılacak.
PUAN EŞİTLİĞİNDE İKİLİ AVERAJ DEVREDE
Gruplarda, takımların olası puan eşitliği durumunda ikili averaj devreye girecek ve takımların aralarındaki oynadığı maçta topladığı puana bakılacak. Bunun da eşit olması halinde, kendi aralarındaki gol averajı devreye girecek.
TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA PUAN DURUMU NASIL?
F Grubu'nda bulunan A Milli Takım 3 puanla ikinci sırada. Lider Portekiz ise 6 puanda bulunuyor. Çekya 1 puanla üçüncü, Gürcistan ise 1 puanla sonuncu sırada...
TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKARSA HANGİ TAKIMLA EŞLEŞECEK?
A Milli Futbol Takımımız, grubunu ikinci sırada tamamlarsa D Grubu'nun lideriyle eşleşecek. D Grubu'nda ikinci maçların sonunda Hollanda 4 puanla lider, Fransa ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Milliler grubunu en iyi üçüncülerden biri olarak tamamlarsa, B ya da C Grubu'nun lideriyle eşleşecek. B Grubu'nda şu an itibarıyla İspanya, C Grubu'nda ise İngiltere lider konumda bulunuyor.