UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Liverpool’u Victor Osimhen’in 28. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek Türk futboluna tarihi bir zafer kazandırdı. Kritik galibiyetin ardından UEFA ülke sıralaması güncellendi. İşte Türkiye’nin sıralamadaki son durumu…
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool’u evinde 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
Kritik zaferin ardından UEFA ülke katsayılarını güncelledi ve Türkiye’nin sıralamasında yukarı yönlü bir hareket yarattı.
Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durumu;
1- İngiltere 96.561
2- İtalya 85.946
3- İspanya 80.081
4- Almanya 76.404
5- Fransa 69.108
6- Hollanda 61.867
7- Portekiz 58.667
8- Belçika 56.150
9- Türkiye 44.000
10- Çekya 40.700