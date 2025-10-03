UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Liverpool’u Victor Osimhen’in 28. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek Türk futboluna tarihi bir zafer kazandırdı. Dün akşam Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Nice'i 2-1 mağlup etti ve ilk puanını aldı. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Legia Varşova'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kritik galibiyetlerin ardından UEFA ülke sıralaması güncellendi. İşte Türkiye’nin sıralamadaki son durumu…
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool’u evinde 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde evinde Nice'i 2-1 mağlup ederek 3 puanı kaptı.
Samsunspor ise ilk Avrupa sınavında Legia Varşova'ya karşı 1-0 galip geldi.
Kritik zaferlerin ardından UEFA ülke katsayılarını güncelledi ve Türkiye’nin puanı güncellendi.
Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durumu;
1 - İNGİLTERE: 97,561
2 - İTALYA: 86,803
3 - İSPANYA: 80,953
4 - ALMANYA: 77,259
5 - FRANSA: 70,391
6 - HOLLANDA: 62,366
7 - PORTEKİZ: 59,466
8 - BELÇİKA: 56,150
9 - TÜRKİYE: 44,800
10 - ÇEKYA: 41,500
11 - YUNANİSTAN: 38,312