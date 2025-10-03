UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Liverpool’u Victor Osimhen’in 28. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek Türk futboluna tarihi bir zafer kazandırdı. Dün akşam Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Nice'i 2-1 mağlup etti ve ilk puanını aldı. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Legia Varşova'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kritik galibiyetlerin ardından UEFA ülke sıralaması güncellendi. İşte Türkiye’nin sıralamadaki son durumu…

Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durumu;





