Avrupa'da üç galibiyet geldi ülke puanı uçtu! İşte UEFA ülke puanı sıralaması güncel listesi…

07:423/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Liverpool’u Victor Osimhen’in 28. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek Türk futboluna tarihi bir zafer kazandırdı. Dün akşam Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Nice'i 2-1 mağlup etti ve ilk puanını aldı. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Legia Varşova'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kritik galibiyetlerin ardından UEFA ülke sıralaması güncellendi. İşte Türkiye’nin sıralamadaki son durumu…

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool’u evinde 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.


Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde evinde Nice'i 2-1 mağlup ederek 3 puanı kaptı.

Samsunspor ise ilk Avrupa sınavında Legia Varşova'ya karşı 1-0 galip geldi.

Kritik zaferlerin ardından UEFA ülke katsayılarını güncelledi ve Türkiye’nin puanı güncellendi.



Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?


İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durumu;




1 - İNGİLTERE: 97,561

2 - İTALYA: 86,803

3 - İSPANYA: 80,953

4 - ALMANYA: 77,259

5 - FRANSA: 70,391

6 - HOLLANDA: 62,366

7 - PORTEKİZ: 59,466

8 - BELÇİKA: 56,150

9 - TÜRKİYE: 44,800

10 - ÇEKYA: 41,500

11 - YUNANİSTAN: 38,312







