UEFA Gençlik Ligi finaline damga vuran an: Dünyaca ünlü yıldız sürpriz isimle görüntülendi

UEFA Gençlik Ligi final karşılaşmasında Trabzonspor U19-Barcelona U19 takımları kozlarını paylaştı. İsviçre'de oynanan maçı futbol dünyasında adından söz ettiren yıldız oyuncu da takip etti.
Temsilcimiz Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi final karşılaşmasında Barcelona U19 Takımı ile karşı karşıya geldi.
İsviçre'nin Nyon kentinde Colovray Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi futbol dünyasında adından söz ettiren isimler takip etti.
Dünyaca ünlü eski futbolcu Luis Figo, final karşılaşmasında tribünde yer aldı. Portekizli isim, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun yanında görüntülendi.
Figo, UEFA'nın futbol danışmanı olarak görev yapmaktadır. Bu rolü kapmasında genç futbolcuların gelişimi ve UEFA'nın gençlik programlarıyla ilgili stratejik konularda katkı sağlamaktadır.
Sporting Lizbon altyapısında yetişen Figo kariyerinde Barcelona, Real Madrid ve Inter formaları giydi. 2000-01 sezonunda Barcelona'dan ezeli rakibi Real Madrid'e transfer olmuş, Katalan devinde taraftarlar tarafından 'hain' olarak ilan edilmişti.