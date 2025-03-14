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Ümit Karan Fenerbahçeli futbolcuya verdi veriştirdi: Böylesi tarihte yoktur

Ümit Karan Fenerbahçeli futbolcuya verdi veriştirdi: Böylesi tarihte yoktur

11:0014/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Mücadeleyi değerlendiren Ümit Karan, sarı-lacivertli futbolcu için dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Ümit Karan'ın Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası sarı-lacivertli oyuncu hakkında Kale Arkası YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Mert Hakan Yandaş kulübede sakin kalamıyor mu? Yine kulübede sarı kart gördü. Mert Hakan Yandaş oyuna girdi, itirazdan bir sarı kart daha görebilirdi."

"Sen takımı eksik bırakacaktın, insanlar bunları konuşsun artık. 'Komutan' deniliyor da nasıl komutan? Komutan sarı kart mı görmek zorunda her maçta. O zaman mı komutan oluyorsun?"

"Kulübede sarı kartı gördün, penaltı verilmemesi yanlış karar olabilir ama sen orada itirazını sürdürüyorsun."

"Adam zaten hazır. Eksik kalsan belki penaltılara kalmayacaktı maç. Olmaz bu! Niye sürekli kulübede sarı kart görüyor bu futbolcu?"

"Kaçıncı sarı kart bu bilmiyorum. Var mıdır futbolda kulübede bu kadar sarı kart gören futbolcu. Tarihte yoktur herhalde."

#Fenerbahçe
#Avrupa Ligi
#Ümit Karan

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