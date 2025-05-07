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Ümit Karan tutuklandı mı? Açıklama geldi

Ümit Karan tutuklandı mı? Açıklama geldi

14:447/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
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Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan'ın, 'basit cinsel saldırı' suçlaması kapsamında tutuklandığı ve Metris cezaevine gönderildiği iddia edilmişti. Karan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara açıklık getirdi.

Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan'a, 2015 yılında oturduğu apartmanın güvenlik görevlisine "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi ise delil yetersizliğinden Ümit Karan'ın beraatine karar vermişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, güvenlik görevlisi İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti ve istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkemenin, beraat kararını bozarak Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiği ve Ümit Karan'ın cezaevine gönderildiği iddia edilmişti.



Çıkan haberlerin ardından Ümit Karan, sosyal medya hesabından video paylaşımı yaparak, iddialara açıklık getirdi.


"2015 yılında bir dosyam vardı ve bugün avukatlarımla birlikte adliyede işlerimi hallettim. Tutuklu değilim, saçma sapan haberler yapmayalım lütfen."

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