Ümit Karan tutuklandı mı? Açıklama geldi

Sabah'ta yer alan habere göre, güvenlik görevlisi İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti ve istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkemenin, beraat kararını bozarak Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiği ve Ümit Karan'ın cezaevine gönderildiği iddia edilmişti.







