Ümit Karan’dan çarpıcı yorum: ‘Bu takımı daha durduramazsın’

Trendyol Süper Lig 28. haftasında Galatasaray dün akşam evinde Antalyaspor’u 4-0 mağlup etti. Maçı değerlendiren Ümit Karan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karan Barış Alper Yılmaz’dan övgüyle bahsederken şampiyonluk iddiasında da bulundu.
Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, maç eksiği bulunan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 10'a çıkarttı.
Sarı-kırmızılıların farklı galibiyetini değerlendiren Ümit Karan, Kale Arkası YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ümit Karan şu ifadeleri kullandı:
"Barış neredeydin oğlum sen! Ramazan iyi gelmiş, iyi gelmiş kardeşim.
Bak kendine bakınca, basit oynayınca futbol bu kadar kolay. Gücünü boşa harcamadın oynadığın futbol güzel, basit.
Güreşçi gibi adama dalmıyorsun. Normal basit futbol oynadın.
Galatasaray şampiyonluk moduna geçti, geçmiş olsun. Kolay kolay durduramazsın bu takımı bundan sonra."