Trendyol 1. Lig son haftasında Ümraniyespor evinde Manisa FK’yı konuk edecek. Karşılaşma bugün saat 16.00’da başlayacak. Maçı hakem Yunus Dursun yönetecek. Peki, Manisa - Ümraniye maçı hangi kanalda yayınlanacak? Manisa Ümraniye’yi yenerse 1. ligden düşer mi? İşte Ümraniyespor - Manisa FK canlı izleme ekranı…
Trendyol 1. Lig 38. haftasında Ümraniyespor ve Manisa FK karşı karşıya gelecek. Spoint Ümraniye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yunus Dursun yönetecek.
Ligde evinde oynadığı son 10 maçı kaybetmeyen Ümraniyespor 53 puanla 11. sırada yer alıyor.
Manisa FK ise 45 puanla 17. sırada düşme potasında yer alıyor.
Manisa bu maçtan galip gelmesi halinde MKE Ankaragücü’nün puan kaybetmesini bekleyecek.
İki takımda kazanırsa puanlarını 48’e yükseltecek ve aralarındaki averaja bakılacak.
Ümraniyespor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ümraniyespor - Manisa FK maçı bugün saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT Avaz ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ümraniyespor - Manisa FK Canlı İzle
Ümraniyespor - Manisa FK maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.