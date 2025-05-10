Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ümraniyespor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ümraniyespor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

12:4010/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol 1. Lig son haftasında Ümraniyespor evinde Manisa FK’yı konuk edecek. Karşılaşma bugün saat 16.00’da başlayacak. Maçı hakem Yunus Dursun yönetecek. Peki, Manisa - Ümraniye maçı hangi kanalda yayınlanacak? Manisa Ümraniye’yi yenerse 1. ligden düşer mi? İşte Ümraniyespor - Manisa FK canlı izleme ekranı…

Trendyol 1. Lig 38. haftasında Ümraniyespor ve Manisa FK karşı karşıya gelecek. Spoint Ümraniye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yunus Dursun yönetecek.


Ligde evinde oynadığı son 10 maçı kaybetmeyen Ümraniyespor 53 puanla 11. sırada yer alıyor. 

Manisa FK ise 45 puanla 17. sırada düşme potasında yer alıyor.


Manisa bu maçtan galip gelmesi halinde MKE Ankaragücü’nün puan kaybetmesini bekleyecek.


İki takımda kazanırsa puanlarını 48’e yükseltecek ve aralarındaki averaja bakılacak.


Ümraniyespor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Ümraniyespor - Manisa FK maçı bugün saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT Avaz ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.



Ümraniyespor - Manisa FK Canlı İzle


Ümraniyespor - Manisa FK maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.



#Ümraniyespor
#Manisa FK
#Trendyol 1. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En güzel, anlamlı, resimli Anneler Günü mesajları ile sözleri - Anneanneye, babaanneye, ablaya, eşe kayınvalideye gönderilecek farklı Anneler Günü kutlama mesajları 2025