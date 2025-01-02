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Ünlü teknik adamdan Halil Umut Meler'e sert tepki: Önünü kesmeye çalıştı

Ünlü teknik adamdan Halil Umut Meler'e sert tepki: Önünü kesmeye çalıştı

13:492/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Körfez Ulusları Kupası'nda Suudi Arabistan ile Umman arasında oynanan yarı final maçını yöneten hakem Halil Umut Meler'in performansı eleştirilere neden oldu. Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, maç sonu Meler'e sert tepki gösterdi.

Körfez Ulusları Kupası'nın yarı finalinde Suudi Arabistan ile Umman karşı karşıya geldi.

Kuveyt'teki Ardiya bölgesinde bulunan Jaber Al-Mubarek Al-Hamad Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.

Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup eden Umman, turnuvada adını finale yazdırdı.

Karşılaşmada iki takımdan birer oyuncuya kırmızı kart gösteren ve bir golü VAR uyarısıyla iptal eden Halil Umut Meler, Suudi Arabistan cephesinin büyük tepkisini çekti.

Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, maçın son düdüğünün ardından soyunma odasına yönelen hakem Halil umut Meler'in önünü kesmek istedi.

Meler'e sert bir şekilde tepki gösteren Fransız çalıştırıcı, Umman Teknik Direktörü Rashid Jaber'in araya girmesiyle oradan uzaklaştı.

Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, maçın ardından yaptığı açıklamada, gol iptalinin hatalı bir karar olduğunu belirterek, Halil Umut Meler'in galibiyet almalarını engellediğini savundu.


#Körfez Ulusları Kupası
#Suudi Arabistan
#Umman

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