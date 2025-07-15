Ve Galatasaray dev transferde sona geldi: Osimhen’den önce açıklanacak!

Galatasaray, transfer piyasasında büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, uzun zamandır peşinde olduğu Manchester City’nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.
Galatasaray yönetimi beklemeye aldığı İlkay Gündoğan transferinde yeniden harekete geçti. Yıldız futbolcu sarı-kırmızılı takıma katılmaya çok yakın.
beIN Sports’un haberine göre; Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.
İlkay Gündoğan, Galatasaray'da oynama isteğini sarı-kırmızılı yöneticelere bildirmişti ve bu konuda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İlkay Gündoğan transferinin yakın zamanda açıklanma ihtimali bulunuyor.
Oyuncuya 5-6 milyon Euro civarında bir maaş verilecek ve İlkay bonservissiz bir şekilde Galatasaray'a imza atacak.