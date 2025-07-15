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Ve Galatasaray dev transferde sona geldi: Osimhen’den önce açıklanacak!

Ve Galatasaray dev transferde sona geldi: Osimhen’den önce açıklanacak!

10:5815/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray, transfer piyasasında büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, uzun zamandır peşinde olduğu Manchester City’nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.

Galatasaray yönetimi beklemeye aldığı İlkay Gündoğan transferinde yeniden harekete geçti. Yıldız futbolcu sarı-kırmızılı takıma katılmaya çok yakın.


beIN Sports’un haberine göre; Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.


İlkay Gündoğan, Galatasaray'da oynama isteğini sarı-kırmızılı yöneticelere bildirmişti ve bu konuda sıcak gelişmeler yaşanıyor.


İlkay Gündoğan transferinin yakın zamanda açıklanma ihtimali bulunuyor.


Oyuncuya 5-6 milyon Euro civarında bir maaş verilecek ve İlkay bonservissiz bir şekilde Galatasaray'a imza atacak.


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