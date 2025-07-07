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Ve resmi açıklama geldi: Batshuayi Süper Lig’e mi dönüyor?

Ve resmi açıklama geldi: Batshuayi Süper Lig’e mi dönüyor?

09:217/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyerek Süper Lig tarihinde üç büyüklerde oynayan ilk yabancı olan Michy Batshuayi için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer olduğu Eintracht Frankfurt'ta yedek olmaktan kurtulamayan Michy Batshuayi, transfer gündeminde yer aldı.


Yıldız oyuncu bu transfer döneminde ligin yeni ekibi Kocaelispor'la anıldı.


Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, Fanatik gazetesine transfer iddiası hakkında açıklamalarda bulundu.


Yıldız futbolcunun gündemlerinde olmadığını ifade eden Kadir Genç, "Şu an için hocamızın bize verdiği listede yok. Bizim yönetim olarak da gündemimizde değil." ifadelerini kullandı.


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