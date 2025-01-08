Galatasaray’da kiralık olarak Napoli’den transfer ettiği Victor Osimhen’e dünya devi talip oldu. Bu sezona attığı gollerle ve gösterdiği performans ile damga vuran Nijeryalı yıldız için Premier Lig ekibi Napoli’nin kapısını çalacak. Peki, Victor Osimhen transfer olacak mı, hangi takıma gidecek? Detaylar haberimizde.

1 /7 Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, dünyanın birçok önemli kulübünün rüyasını süslemeye devam ediyor.



2 /7 Transfer dedikodularında en çok konuşulan isim olan Nijeryalı yıldız için bu kez de İngiltere Premier League devi Liverpool'un devreye gireceği öğrenildi.



3 /7 Kulübe yakın kaynaklardan olan Anfield Watch, Arne Slot yönetiminde fazla forma şansı bulamayan Darwin Nunez'e Suudi Arabistan ve Avrupa'dan birçok takımın ilgi gösterdiğini yazdı.

4 /7 Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Nunez'in yerine ise Liverpool, Victor Osimhen'i getirmeyi hedefliyor.

5 /7 Haberde, Liverpool'un uzun süredir Osimhen'i takip ettiği ve istediği belirtilirken "Nunez'in satılması halinde yıldız golcüyü transfer listesinin en başına ekleyecek" denildi.



6 /7 Galatasaray formasıyla 16 maçta 13 gol atıp 5 asist yapan Victor Osimhen, devre arasında takımda kalacağını her fırsatta dile getirirken gelecek yaz transfer döneminin de en çok konuşulan ismi olacak gibi gözüküyor.

