Victor Osimhen’den sürpriz talep

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen’in transfer için talepleri belli oldu. Bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan Nijeryalı yıldız dev kulüplerin radarında yer aldı. 26 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda en ciddi kulüp ise Manchester United.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü oyuncu Victor Osimhen, kendisiyle ilgilenen kulüpler için net taleplerini ortaya koydu. İngiliz basınından Team Talk'ta yer alan habere göre; oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Manchester United, bu transferi tamamlama konusunda zorlanabilir.
OSİMHEN’DEN SÜRPRİZ TALEP
Bunun nedeni olarak ise 26 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi ve yüksek maaş talebi olarak belirtildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Osimhen'in yaz transfer dönemi öncesinde menajerini değiştirdiği iddiası da basında yer almıştı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 24 resmi maçta süre alan golcü futbolcu, 19 gol ve 5 asist yaptı. Nijeryalı golcünün piyasa değeri ise 75 milyon euro.
OSİMHEN 14 GOLE ULAŞTI
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 14'ye çıkardı. Yıldız santrfor, ligdeki 18. maçında 14 gole ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta 5 golü olan Osimhen, toplamda 19 kez fileleri havalandırdı.
Çaykur Rizespor maçı öncesinde attığı son 4 golü de penaltıdan bulan Osimhen, 6 lig karşılaşmasının ardından akan oyunda gol sevinci yaşadı.