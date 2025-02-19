Victor Osimhen’den sürpriz talep

OSİMHEN’DEN SÜRPRİZ TALEP

Bunun nedeni olarak ise 26 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi ve yüksek maaş talebi olarak belirtildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Osimhen'in yaz transfer dönemi öncesinde menajerini değiştirdiği iddiası da basında yer almıştı.



