Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa'ya damga vuran Sporting Lizbon futbolcusu Viktor Gyökeres'e flaş bir talip çıktı. Peki, Viktor Gyökeres hangi takıma transfer oluyor? İşte detaylar.
İngiliz basınından Daily Express'in haberine göre; İngiltere Premier League devi Arsenal, İsveçli golcüyü devre arası transfer döneminde transfer etmek istiyor.
Ayrıca Mikel Arteta'nın özel olarak kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki hücumcu için 100 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödenmesi gerektiği aktarıldı.
Bu sezon takımı ile henüz 5 maça çıkan Viktor Gyökeres, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Milli takımda ise çıktığı 2 maçta 3 kez ağları sarsmayı başardı.
2023/24 sezonunda ise takımıyla 50 maçta şans bulan 1.87'lik santrfor oyuncusu, 43 gol atıp 15 de asist yapmıştı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 65 milyon euro.