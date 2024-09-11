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Spor

Dev kulüplerin radarına girmişti: Viktor Gyökeres’e sürpriz talip!

17:23 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:23 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa'ya damga vuran Sporting Lizbon futbolcusu Viktor Gyökeres'e flaş bir talip çıktı. Peki, Viktor Gyökeres hangi takıma transfer oluyor? İşte detaylar.

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İngiliz basınından Daily Express'in haberine göre; İngiltere Premier League devi Arsenal, İsveçli golcüyü devre arası transfer döneminde transfer etmek istiyor.


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Ayrıca Mikel Arteta'nın özel olarak kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki hücumcu için 100 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödenmesi gerektiği aktarıldı.

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Bu sezon takımı ile henüz 5 maça çıkan Viktor Gyökeres, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


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Milli takımda ise çıktığı 2 maçta 3 kez ağları sarsmayı başardı.


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2023/24 sezonunda ise takımıyla 50 maçta şans bulan 1.87'lik santrfor oyuncusu, 43 gol atıp 15 de asist yapmıştı.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 65 milyon euro.

#Viktor Gyökeres
#Lizbon
#Arsenal
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