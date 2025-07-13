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Viktor Gyökeres için servet ödendi: Yeni takımı açıklandı

Viktor Gyökeres için servet ödendi: Yeni takımı açıklandı

22:4413/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon'un golcü oyuncusu Viktor Gyökeres'in transferi gerçekleşti. İsveçli golcünün yeni adresi açıklandı.

Sporting Lizbon'un İsveçli golcü oyuncusu Viktor Gyökeres'in ayrılığı gerçekleşti.

27 yaşındaki yıldızın yeni adresi İngiltere Premier Lig oldu. Arsenal, Gyökeres'in transferi konusunda Lizbon ile anlaşma sağladı.

The Athletic'in haberine göre; Londra temsilcisi, 63.5 milyon euro bonservis (peşin)+10 milyon euro bonus karşılığında Gyökeres'i renklerine bağladı.

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan 27 yaşındaki golcü, geride bıraktığımız sezon toplamda 52 karşılaşmaya çıkarken 54 gol atıp 13 asistlik performans sergiledi.

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