Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a ilk transferi belli oldu! Onay verdi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı. 48 yaşındaki teknik adamla anlaşmasının an meselesi olduğu öne sürülen siyah beyazlılar, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması çalışmaları kapsamında futbolcu arayışlarına devam ediyor.