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Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a ilk transferi belli oldu! Onay verdi

Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a ilk transferi belli oldu! Onay verdi

13:495/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
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Beşiktaş'ın görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a getireceği İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun siyah-beyazlı takıma yapacağı ilk transfer belli oldu.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı. 48 yaşındaki teknik adamla anlaşmasının an meselesi olduğu öne sürülen siyah beyazlılar, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması çalışmaları kapsamında futbolcu arayışlarına devam ediyor.

El Bilal Toure ve Jota Silva'nın kiralık anlaşmalarının sona ermesinin ardından sol kanada takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi rotasını yine İtalya'ya çevirdi.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, Sassuolo'nun Fransız oyuncusu Armand Lauriente ile ilgileniyor.

Haberde, siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanan Vincenzo Italiano'nun da Lauriente'yi beğendiği ve performansını takdir ettiğini vurgulandı.

Sassuolo ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunana 27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 39 maçta forma giydi ve takımına 7 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.

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