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Vincenzo Montella İzlanda'daki iklim şartlarına değindi: 'En fazla...'

Vincenzo Montella İzlanda'daki iklim şartlarına değindi: 'En fazla...'

17:0713/10/2024, Sunday
G: 13/10/2024, Sunday
Yeni Şafak
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'nde İzlanda ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.

#Vincenzo Montella
#Türkiye
#İzlanda

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