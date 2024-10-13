Vincenzo Montella İzlanda'daki iklim şartlarına değindi: 'En fazla...'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'nde İzlanda ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.
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#Vincenzo Montella
#Türkiye
#İzlanda
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'nde İzlanda ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.
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