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Spor

Vincenzo Montella o soruya tepki gösterdi: 'Hoşuma gitmiyor'

21:53 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:13 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, İtalya ile oynanacak özel maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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İtalya'nın Bologna kentinde oynanacak karşılaşma yarın saat 22.00'de başlayacak.

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Mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ile kaptan Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında soruları yanıtladı.

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Vincenzo Montella'nın öne çıkan açıklamaları şöyle;

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"İtalya maçının tempolu ve taktiksel bir maç olacağını düşünüyorum. Takımımızın taktiksel değişimlere sahada vereceği reaksiyonlar çok önemli olacak."

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"Her zaman cesaretli olmamız ve takım ruhunu ortaya koymamız gerekiyor."

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"Forvetsiz oynuyoruz ifadeleri hoşuma gitmiyor. Biz ofansif bir takımız. Önemli olan takımın dengesi."


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Takım kaptanlarından Hakan Çalhanoğlu ise, "Milli Takım’da herkes çok istekli. Yarınki maçta durumumuzu göreceğiz. İyi bir test maçı olacak. Turnuva tek bir ülkede oynanacağı için daha iyi olacak. Almanya’da kendi evimizde gibi oynayacağız."

#A Milli Takım
#Vincenzo Montella
#Hakan Çalhanoğlu
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