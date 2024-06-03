Vincenzo Montella o soruya tepki gösterdi: 'Hoşuma gitmiyor'

Takım kaptanlarından Hakan Çalhanoğlu ise, "Milli Takım’da herkes çok istekli. Yarınki maçta durumumuzu göreceğiz. İyi bir test maçı olacak. Turnuva tek bir ülkede oynanacağı için daha iyi olacak. Almanya’da kendi evimizde gibi oynayacağız."