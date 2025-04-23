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Vinicius Jr. serveti reddetti: Yeni sezondaki adresi belli oldu

Vinicius Jr. serveti reddetti: Yeni sezondaki adresi belli oldu

15:4023/04/2025, Wednesday
G: 23/04/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Real Madrid’in Brezilyalı süperstarı Vinicius Jr., Real Madrid’deki geleceği belli oldu. Suudi Arabistan’dan uçuk rakamlarda teklif alan yıldız futbolcunun nasıl bir karar alacağı merak ediliyordu. Vini’nin yeni sezondaki adresi belli oldu.

2027'de Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Vinicius Junior'un takımdan ayrılacak iddialarına karşı flaş bir haber geldi.


Marca'nın haberine göre; İspanyol ekibi, Brezilyalı yıldız ile sözleşme imzalamak üzere. 2030'a kadar bir anlaşma yapılması bekleniyor.


Haberde, daha önce Suudi Arabistan'dan Vinicius'a teklif olduğu belirtildi.


Bu sezon Real Madrid forması ile 46 maça çıkan 24 yaşındaki sol kanat, bu müsabakalarda 20 gol atıp 14 asist yaptı.


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