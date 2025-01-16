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Wilfried Zaha'nın yeni adresi netleşti! İşte Galatasaray'a yapılan teklif

Wilfried Zaha'nın yeni adresi netleşti! İşte Galatasaray'a yapılan teklif

09:3816/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
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Sezon başında Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Fransız ekibinde istenen performansı gösteremedi. Fildişi Sahilli futbolcunun yeni adresi belli oluyor. Zaha için devreye giren MLS ekibinin önerdiği satın alma opsiyonu netleşti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın sezon başında Olympique Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oluyor.

Fildişi Sahilli yıldız futbolcu, MLS'te boy gösterecek. İşte detaylar...

Sports Digitale'in haberine göre Charlotte FC, Wilfried Zaha ile anlaşmaya vardı.

MLS ekibi Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralık teklif yaptı. Teklifte yer alan satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon Euro...

MLS ekibinin Aralık 2025'e kadar opsiyonu kullanma hakkı bulunacak. Zaha'nın maaşını Charlotte ödeyecek.

Galatasaray teklife ek olarak kiralama bedeli de istedi. Kulüpler anlaşmaya yakın.

Zaha'dan memnun olmayan Lyon, 32 yaşındaki kanat oyuncusunu kış transfer döneminde elinden çıkarmanın yollarını arıyor. Bu sezon Lyon formasıyla 6 maça çıkan Wilfried Zaha, 1 asistlik katkı verdi.


#Galatasaray
#Wilfried Zaha
#MLS

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