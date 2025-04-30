Xabi Alonso Real Madrid’e gidiyor: Leverkusen’in başına sürpriz isim!

Son haftalarda adı Real Madrid ile sıkça anılan teknik direk Xabi Alonso’nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Leverkusen yönetimi takımın başına sürpriz bir ismi getirmek istiyor. Detaylar haberimizde.
Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile sezon sonu yolların ayrılması beklenirken en büyük aday ise Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso.
Bild'in haberine göre; Leverkusen'in 43 yaşındaki teknik direktörün takımdan ayrılma ihtimalini göz önüne alarak alternatif isimler belirlediği ileri sürüldü.
Alman takımının sportif direktörü Simon Rolfes'in elinde kapsamlı bir aday listesi bulunurken, listenin başında ise Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli yer alıyor.
Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki teknik direktör, ülkemizde Karagümrük ve Corendon Alanyaspor'u da çalıştırmıştı.