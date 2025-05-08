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Xabi Alonso’dan Arda Güler planı: İlk 11’de kilit isim olacak!

Xabi Alonso’dan Arda Güler planı: İlk 11’de kilit isim olacak!

11:348/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Adı İspanyol devi Real Madrid ile anılan Xabi Alonso’nun takımın başına geçmesi halinde ilk planı belli oldu. Tecrübeli isim milli yıldız Arda Güler’e ilk 11’de kilit bir görev verecek. Detaylar haberimizde.

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Yerine gelecek bir numaralı aday olarak ise Xabi Alonso görülüyor.


Arda Güler, Ancelotti yönetiminde aldığı sürelerin az olmasından ve rolünden dolayı mutlu değildi. Xabi Alonso döneminde genç teknik direktörün Arda Güler planlarının farklı olacağı iddia edildi.


Bayer Levekusen'in başında geçen yaz ve ara transfer döneminde Arda Güler'i transfer etmek isteyen Xabi Alonso, yıldız oyuncuyla Real Madrid'de buluşacak.

AS'da yer alan habere göre; Arda Güler'i çok beğenen Alonso, genç yıldızı gelecek sezon takımın kilit isimlerinden biri olarak görüyor.


Real Madrid'in El Clasico'da da en güvendiği isimlerden olan Arda Güler, gelecek sezon kendisini çok beğenen Xabi Alonso'yla birlikte ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olacak.


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