'Yeni transfer mi?' diye sorulmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan ziyaretteki gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıda sarı-kırmızılı kafiledeki bir isim dikkati çekmişti. Söz konusu gizemli kişinin kim olduğu belli oldu.

1 /5 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyetini dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmişti.

2 /5 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle tek tek tokalaşan Erdoğan, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etmişti.

3 /5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden sarı-kırmızılı takımın kafilesinde bulunan bir isim merak konusu olmuştu.

4 /5 Sosyal medyada gizemli kişi için 'Yeni transfer mi?' şeklinde yorumlar yapılırken, merak edilen ismin Victor Osimhen'in abisi Andrew olduğu ortaya çıktı.