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'Yeni transfer mi?' diye sorulmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan ziyaretteki gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı

'Yeni transfer mi?' diye sorulmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan ziyaretteki gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı

14:2930/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıda sarı-kırmızılı kafiledeki bir isim dikkati çekmişti. Söz konusu gizemli kişinin kim olduğu belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyetini dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmişti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle tek tek tokalaşan Erdoğan, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden sarı-kırmızılı takımın kafilesinde bulunan bir isim merak konusu olmuştu.

Sosyal medyada gizemli kişi için 'Yeni transfer mi?' şeklinde yorumlar yapılırken, merak edilen ismin Victor Osimhen'in abisi Andrew olduğu ortaya çıktı.

Maddi olarak zorluklar geçiren ailesi için yaptığı fedakarlıklarla bilinen Andrew'in, kardeşi Victor Osimhen'in futbolcu olmasında büyük payı olduğu öğrenildi.


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