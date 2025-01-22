Yıldız futbolcu bu sabah imza için geldi: İşte ilk sözleri

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Danlyo Sikan, imza içn Trabzon'a geldi. 23 yaşındaki oyuncu havalimanında açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi.
Bordo mavili takım, Danlyo Sikan'ı imza için Trabzon'a getirdi.
Bu sabah (22 Ocak Çarşamba) Trabzon'a gelen 23 yaşındaki oyuncu açıklamalarda bulundu.
Danlyo Sikan, şu ifadeleri kullandı:
"Trabzonspor, büyük hedefleri olan büyük bir camia. Kendi kariyerim ve geleceğim adına da önemli bir adım olduğunu düşünüyorum."
"Trabzonspor taraftarının da ne derece büyük bir taraftar olduğunu biliyorum."