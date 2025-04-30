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Yıldız futbolcudan şaşırtan itiraf: ‘Kazandığım parayı babama veriyorum!’

Yıldız futbolcudan şaşırtan itiraf: ‘Kazandığım parayı babama veriyorum!’

15:3630/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ın eski yıldızı çarpıcı açıklamalarda yaptı. 20 yaşındaki genç yetenek verdiği röportajda dikkat çeken itirafta bulundu.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cher Ndour, Şubat ayında Fiorentina'ya transfer olmuştu.

İtalyan futbolcu, Fiorentina'nın resmi internet sitesine profesyonel futbolculuk kariyerine dair açıklamalarda bulundu.




"PROFESYONEL OLACAĞIMI FARK ETTİM"



Futboldan çok zevk aldığını belirten Ndour, "Sahaya çıktığımda harika duygular hissediyorum, çünkü bu her zaman yapmak istediğim şeydi. 

Hayallerimin peşinden gitmek için 16 yaşında evi, okulu ve arkadaşlarımı terk ettiğimde profesyonel olabileceğimi fark ettim" dedi.

Ailesinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan genç oyuncu, "Ailem her zaman yanımda oldu ama alışkanlıkları geride bırakmak zor.


Fiorentina'da olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.


"KAZANDIĞIM PARAYI AİLEME VERİYORUM"



Son olarak, kazandığı para hakkında itirafta bulunan Ndour, "Kazandığım para mı? Hepsini anneme ve babama veriyorum" şeklinde konuştu.


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