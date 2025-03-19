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Yıldız futbolcudan şok sözler: ‘Zidane, Modric ve Kroos’tan daha iyiyim’

Yıldız futbolcudan şok sözler: ‘Zidane, Modric ve Kroos’tan daha iyiyim’

16:1419/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ünlü futbolcu, futbol dünyasını sarsacak bir iddia ortaya attı. Kendisini efsaneler Zidane, Modric ve Kroos’tan üstün gördüğünü söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada büyük bir tartışma fırtınasını başlattı. Detaylar haberimizde.

Rodriguez, 2014 Dünya Kupası'nda Uruguay'a karşı muhteşem bir gol attığında ve turnuvayı gol kralı olarak bitirdiğinde ünlendi.


Kolombiyalı yıldız, Brezilya'daki kahramanlıklarının ardından Real Madrid'e transfer oldu ve Zidane yönetiminde Santiago Bernabeu'da ve Modric ve Kroos gibi isimlerle birlikte oynadı.


33 yaşındaki oyuncu şimdi Real Madrid'deki kariyeri ve dünyanın en iyi oyuncularının hangileri olduğu konusunda sorulara cevap verdi. Los Amigos de Edu programında Edu Aguirre'ye en iyi üçünün "Mbappé, Bellingham ve Vinicius" olduğunu söyledi.


Rodriguez ayrıca kendisini Modric, Kroos ve hatta efsanevi Fransız Zidane'ın üstünde tuttu. "Zidane çok iyiydi, en iyi döneminde Dünya Kupası'nı kazandı, ama... James." dedi.


Kolombiyalı yıldızın bu açıklaması şaşkınlık yaratırken bazı kesimler tarafından ise doğru kabul edildi.


#James Rodriguez
#Zidane
#Modric

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