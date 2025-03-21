Yıllarca unutulmayacak gol sevinci: Thierry Henry ne yapacağını şaşırdı

Concacaf Uluslar Ligi'nde oynanan ABD-Panama maçında ilginç bir an yaşandı. Son dakika golünden sonra Panamalı oyuncular, o sırada kale arkasında yayında olan Thierry Henry ile gol sevinçlerini paylaştılar.

1 /5 Concacaf Uluslar Ligi'nde ABD sahasında Panama'yı konuk etti. Mücadeleyi Panama, 90+4. dakikada Cecilio Waterman'ın attığı golle 1-0 kazandı.

2 /5 Bu gol sonrasında Panamalı oyuncular gol sevinçlerini, o sırada kale arkasında yayında olan Thierry Henry ile paylaştı.

3 /5 Waterman, Henry'nin yanına giderek 'Sen benim idolümsün' şekllinde bağırdı.

4 /5 Televizyondan izlendiğinde ise arka plan gibi gözüken sahadan çıkan oyuncuların, Henry ile gol sevinçlerini paylaşmaları eğlenceli anlar yaşattı.