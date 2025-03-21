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Yıllarca unutulmayacak gol sevinci: Thierry Henry ne yapacağını şaşırdı

Yıllarca unutulmayacak gol sevinci: Thierry Henry ne yapacağını şaşırdı

Haber Merkezi
15:2221/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Concacaf Uluslar Ligi'nde oynanan ABD-Panama maçında ilginç bir an yaşandı. Son dakika golünden sonra Panamalı oyuncular, o sırada kale arkasında yayında olan Thierry Henry ile gol sevinçlerini paylaştılar.

Concacaf Uluslar Ligi'nde ABD sahasında Panama'yı konuk etti. Mücadeleyi Panama, 90+4. dakikada Cecilio Waterman'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Bu gol sonrasında Panamalı oyuncular gol sevinçlerini, o sırada kale arkasında yayında olan Thierry Henry ile paylaştı.

Waterman, Henry'nin yanına giderek 'Sen benim idolümsün' şekllinde bağırdı.

Televizyondan izlendiğinde ise arka plan gibi gözüken sahadan çıkan oyuncuların, Henry ile gol sevinçlerini paylaşmaları eğlenceli anlar yaşattı.

#ABD
#Panama
#Thierry Henry

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