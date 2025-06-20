Yüksel Yıldırım açıkladı: Cenk Tosun Samsunspor’a transfer mi oluyor?

Fenerbahçe’nin deneyimli forveti Cenk Tosun’un Samsunspor’a transfer olacağına dair iddialar, spor kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer dedikodularına son noktayı koydu.
Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Cenk Tosun'un Süper Lig'den birçok talibi olduğu öne sürülüyordu.
Milli forveti isteyen takımlardan birinin de Samsunspor olduğu öne sürülmüştü.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Cenk Tosun iddiaları üzerine açıklama yaptı.
HT Spor'da konuşan Yüksel Yıldırım, Cenk Tosun'un listelerinde yer almadığı net bir dille açıkladı.
Rey Manaj haberlerini de yalanlayan Yıldırım, forvet ve kaleci transferi yapacaklarını belirtti.