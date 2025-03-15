Yusuf Akçiçek için devredeler! Takas + 10 milyon Euro önerecekler

Fenerbahçe'de bu sezon başarılı bir grafik çizen Yusuf Akçiçek, Avrupa ekiplerini peşine taktı. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızına takas + para teklif edileceği öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de kısa sürede teknik direktör Jose Mourinho'nun güvenini kazanan Yusuf Akçiçek'e Avrupa devlerinden ilgi var. Manchester United ve Bayern Münih'le adı anılan Yusuf Akçiçek'e bir talip daha çıktı.
NTV Spor'un Hollanda basınından aktardığı habere göre Ajax'ın, 19 yaşındaki stoperin peşinde olduğunu iddia etti.
Fenerbahçe'nin yüksek bonservis talebinde bulunacağını bilen Ajax'ın Ahmetcan Kaplan artı 10 milyon Euro'luk bir teklif yapabileceği aktarıldı.
Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı. Genç savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.