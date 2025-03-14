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Yusuf Akçiçek müjdeli haberi aldı: Hayali gerçek oluyor

Yusuf Akçiçek müjdeli haberi aldı: Hayali gerçek oluyor

15:0314/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek’in en büyük hayali gerçek oluyor. Sezona performansıyla damga vuran genç stoper geçtiğimiz aylarda en büyük hedefini açıklamıştı. Genç oyuncu hedefini gerçekleştirme üzere.

Fenerbahçe'nin oynadığı tüm kulvarlarda Jose Mourinho'nun kendisine verdiği şansı iyi değerlendiren Yusuf Akçiçek, bir hedefini daha gerçekleştirmek üzere.


Yusuf Akçiçek geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Şu anda tek hedefim, Fenerbahçe'de aldığım süreyi en iyi değerlendirmek ve takıma katkı sağlamak. En büyük hedeflerimden birisi milli takım ama şu andaki tek hedefim aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirmek ve takıma yardımcı olmak." ifadelerini kullanmıştı.


Sözcü'de yer alan habere göre, Yusuf Akçiçek'in "En büyük hedeflerimden biri" dediği A Milli Takım hayali gerçek oluyor.


19 yaşındaki savunmacı, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosuna davet edildi.


Yusuf Akçiçek milli formayı daha önce U19'da 6, U18'de 13 ve U17'de 8 kez giydi.

#Yusuf Akçiçek
#Fenerbahçe
#A Milli takım

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