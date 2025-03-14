Yusuf Akçiçek müjdeli haberi aldı: Hayali gerçek oluyor

Yusuf Akçiçek geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Şu anda tek hedefim, Fenerbahçe'de aldığım süreyi en iyi değerlendirmek ve takıma katkı sağlamak. En büyük hedeflerimden birisi milli takım ama şu andaki tek hedefim aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirmek ve takıma yardımcı olmak." ifadelerini kullanmıştı.



