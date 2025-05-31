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Yusuf Akçiçek’e Bundesliga’dan büyük talip!

Yusuf Akçiçek’e Bundesliga’dan büyük talip!

14:0631/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek’e Bundesliga’dan talip çıktı. Sarı-lacivertliler oyuncuya gelecek astronomik teklifleri değerlendirmeye alacak. Son olarak genç yıldıza Marsilya ve Bologna talip olmuştu. Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de genç yetenek Yusuf Akçiçek ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Bu sezon Fenerbahçe'de kupa sevinci yaşanmasa da bazı futbolcular, gösterdiği performansla öne çıktı. Bu isimlerden biri de 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'i kadrosuna katmak istiyor.


BAŞKA TALİPLERİ DE VAR



Transferin gözdesi olan genç yıldızın Fransa'dan Marsilya ve İtalya'dan Bologna'nın da listesinde olduğu öne sürülmüştü.


BU SEZON NE YAPTI?



Bu sezon sarı-lacivertli formayla 14 maça çıkan genç oyuncu 2 gol, 1 asist kaydetti.


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