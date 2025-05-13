Yusuf Demir La Liga’ya gidiyor: İşte gelen teklif!

İspanya LaLiga’da küme düşme hattında yer alan UD Las Palmas, Galatasaray’ın 21 yaşındaki forvet oyuncusu Yusuf Demir ile ilgileniyor. Las Palmas, LaLiga’da kalmayı garantilerse Galatasaray’a resmi transfer teklifi sunacak.
İspanya LaLiga takımlarından UD Las Palmas, Galatasaray’da fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki forvet oyuncusu Yusuf Demir ile ilgileniyor.
LaLiga’da son üç haftaya girilirken küme hattında yer alan Las Palmas’ın ligde kalması durumunda Galatasaray’a resmi teklif yapacağı belirtildi.
Sports Digitale'de yer alan habere göre, Las Palmas’ın Yusuf Demir hakkında bilgi aldığı ve ligde kalmayı garantilemesi halinde Galatasaray’a resmi teklif yapacağı bildirildi.
LaLiga’da 35. haftaya kadar 32 puan toplayarak 19. sırada yer alan Las Palmas, son üç sıradaki takımların küme düşeceği senaryoda büyük risk altında yer alıyor.
16 puanlı Real Valladolid’in küme düşmesi kesinleşirken, 32 puanlı Las Palmas, 34 puanlı CD Leganés ve 35 puana sahip Deportivo Alavés, küme düşmenin en güçlü adayları arasında gösteriliyor.
2022 yılında Rapid Wien’den 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Yusuf Demir, Galatasaray kariyerinde toplamda sadece 470 dakika süre alabildi.
Hem yabancı kontenjanına takılması hem de teknik direktör Okan Buruk tarafından yeterince şans bulamaması nedeniyle Demir’in bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.