Yusuf Demir transfer hayalini açıkladı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yusuf Demir, şampiyonluğun hikayesini anlattı. 21 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı-kırmızılı takımdan sonra oynamak istediği kulübü de açıkladı.
Skorer'e konuşan Yusuf Demir'in sorulara verdiği cevaplar şöyle:
Galatasaray 5'inci yıldızı kazandı, neler söylersin?
"5'inci yıldızı kazandık. Üst üste 3'üncü şampiyonluk. Güzel ve iyi hissediyoruz kendimizi. Mutluyuz tabii ki."
Yenikapı'da kupa kaldırdınız. Neler hissettin, ortam nasıldı?
"Çok güzel duyguydu. Tekneye bindik. 50-60 tane tekne bizi karşıladı. Güzeldi. Yenikapı'ya yaklaşık 700 bin kişi geldi. Tarihi anlardı. Birbirimize 'Vay be bu kadar insan geldi' dedik."
Senin burada ikinci şampiyonluğun. Hangisi daha zordu?
"Geçen sezon burada değildim. Kiralık oynuyordum. Bence ilk yıldaki şampiyonluk biraz daha zordu. Çünkü ben geldiğimde takım aslında iyi gitmiyordu. 11. aya kadar Fenerbahçe hep önümüzdeydi. Fenerbahçe ile güzel bir rekabet oldu. En sonunda öne geçtik. Bu sene hep biz önde olduğumuz için, ilk seneki şampiyonluk daha zordu."
Ligde kırılma noktası hangi maç oldu?
"Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybettiği maç. Tamam dedim, biz bu işi götürürüz. Biz aslında rakibe hiç bakmıyoruz ama onların puan kaybetmesinin ardından psikolojik olarak üstünlüğü yakaladık."
Muslera ve Mertens veda ettiler. Onlarla ilgili neler söylersin?
"Ayrılık çok duygusal olacak diye düşünüyorum. Çünkü Muslera 14 yıldır Galatasaray'da oynuyor. Mertens'in de 3. yılı. İnsanlıkları daha önemliydi. Gerçekten iyi bir karaktere sahipler. Çok zor bir durum olacak bizim için. Muslera ve Dries Mertens bize iyi abilik yaptılar."
Osimhen nasıl bir oyuncu?
"Çok farklı ve çok mütevazı biri. Genç oyuncu olsun, tecrübeli olsun herkesten bir şeyler kapmaya çalışıyor. Çok güzel bir karakter. Allah yolunu açık etsin. İnşallah kalır."
Kendini nasıl değerlendiriyorsun?
"Okan hoca bu sezon bana daha çok kupada şans verdi. Ligde o kadar şans gelmedi. Çalışacağız. Bir sene daha kontratım var. Tabii ki ilk hedefim burada kalmak. Burada ilk 11'e girmek, şansımı iyi değerlendirmek istiyorum. Galatasaray'dan sonra Barcelona'ya gitme hayalim var."
Lamine Yamal hakkında ne düşünüyorsun?
"Genç yaşına rağmen çok iyi bir oyuncu. Barcelona'da oynadığım dönemde Yamal küçüktü daha. Ona pek rastlamadık. Ama Pedri vardı, Gavi daha yeni çıkıyordu. Gerçekten güzel bir ekiptik."
Arda Güler için yorumun nedir?
"Çok beğendiğim bir topçu. Allah yolunu açık etsin."
Okan Buruk'la ilgili neler söylemek istersin?
Okan Buruk çok iyi bir insan. Oyuncuları çok iyi anlıyor. 3 senede güzel kupalar kaldırdı. İnşallah devamı gelir."