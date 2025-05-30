Yusuf Demir transfer hayalini açıkladı

Senin burada ikinci şampiyonluğun. Hangisi daha zordu?





"Geçen sezon burada değildim. Kiralık oynuyordum. Bence ilk yıldaki şampiyonluk biraz daha zordu. Çünkü ben geldiğimde takım aslında iyi gitmiyordu. 11. aya kadar Fenerbahçe hep önümüzdeydi. Fenerbahçe ile güzel bir rekabet oldu. En sonunda öne geçtik. Bu sene hep biz önde olduğumuz için, ilk seneki şampiyonluk daha zordu."