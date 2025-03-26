AITools sitesinden derlediği bilgilere göre, dünyada farklı şirketler tarafından geliştirilen yapay zekaların kullanım oranları her geçen gün artıyor.





Sitede yer alan verilere göre OpenAI tarafından geliştirilen ve piyasaya çıktığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören ChatGPT, en çok ziyaret edilen uygulama olarak dikkati çekiyor.