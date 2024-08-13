iPhone SE 4'te yapay zeka devrimi: Apple’dan çarpıcı yenilikler yolda

Apple, gelecek yıl tanıtacağı iPhone SE 4 modelinde Apple Intelligence yapay zeka teknolojilerini kullanmayı planlıyor. Bu yeni orta segment telefon, Apple'ın en son yapay zeka özelliklerini bünyesinde barındırarak kullanıcılara gelişmiş bir deneyim sunacak. iPhone SE 4, Apple'ın yapay zeka alanındaki yeniliklerini ve en güncel tasarım anlayışını bir araya getirerek, orta segment telefon pazarında dikkat çekici bir performans sergileyecek.

1 / 9 Apple, geçtiğimiz yıllarda iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modelini tanıtmıştı.



2 / 9 Ancak bu modelin satışları beklenenin altında kalınca, şirket iPhone 14 ve 15 serilerinde böyle bir versiyon sunmadı.



3 / 9 Bunun yerine, Apple'ın iPhone SE 4 üzerinde çalıştığı ve bu modelin yeni yapay zeka özellikleriyle donatılacağı belirtiliyor.



4 / 9 Şirketin her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC), iOS 18 ile birlikte birçok yenilik tanıtıldı ve en dikkat çekici özellikler arasında iPhone'lara gelecek yapay zeka yetenekleri yer aldı.



5 / 9 Bu yapay zeka özellikleri, Ekim ayında çıkacak iOS 18.1 ile telefonlara entegre edilecek.



6 / 9 Gelen bilgilere göre, Apple bu yenilikleri gelecek yılın başında piyasaya sürülecek iPhone SE 4 modeline de dahil edecek.



7 / 9 Daha önce, iPhone SE 4'ün iPhone 14 serisinin temel alınacağı ve kamera düzeninin farklı olabileceği yönünde spekülasyonlar vardı.



8 / 9 Ancak şimdi gelen bilgilere göre, telefonun iPhone 16 modellerine benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

