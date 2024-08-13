|
Teknoloji

iPhone SE 4'te yapay zeka devrimi: Apple’dan çarpıcı yenilikler yolda

Lokman Özdemir
11:17 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 12:25 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Apple, gelecek yıl tanıtacağı iPhone SE 4 modelinde Apple Intelligence yapay zeka teknolojilerini kullanmayı planlıyor. Bu yeni orta segment telefon, Apple'ın en son yapay zeka özelliklerini bünyesinde barındırarak kullanıcılara gelişmiş bir deneyim sunacak. iPhone SE 4, Apple'ın yapay zeka alanındaki yeniliklerini ve en güncel tasarım anlayışını bir araya getirerek, orta segment telefon pazarında dikkat çekici bir performans sergileyecek.

1/ 9

Apple, geçtiğimiz yıllarda iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modelini tanıtmıştı.


2/ 9

Ancak bu modelin satışları beklenenin altında kalınca, şirket iPhone 14 ve 15 serilerinde böyle bir versiyon sunmadı.


3/ 9

Bunun yerine, Apple'ın iPhone SE 4 üzerinde çalıştığı ve bu modelin yeni yapay zeka özellikleriyle donatılacağı belirtiliyor.


4/ 9

Şirketin her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC), iOS 18 ile birlikte birçok yenilik tanıtıldı ve en dikkat çekici özellikler arasında iPhone'lara gelecek yapay zeka yetenekleri yer aldı.


5/ 9

Bu yapay zeka özellikleri, Ekim ayında çıkacak iOS 18.1 ile telefonlara entegre edilecek.


6/ 9

Gelen bilgilere göre, Apple bu yenilikleri gelecek yılın başında piyasaya sürülecek iPhone SE 4 modeline de dahil edecek.


7/ 9

Daha önce, iPhone SE 4'ün iPhone 14 serisinin temel alınacağı ve kamera düzeninin farklı olabileceği yönünde spekülasyonlar vardı.


8/ 9

Ancak şimdi gelen bilgilere göre, telefonun iPhone 16 modellerine benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor.


9/ 9

Apple'ın yapay zeka özelliklerine yönelik attığı adımlar ve en yeni tasarım dilini benimsemesi, iPhone SE 4'ün satışlarını önemli ölçüde artırabilir.

#iPhone
#Apple
#iPhone SE
17 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Bayburt konut belirleme kura sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi