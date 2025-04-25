Tıp dünyasında çığır açacak: Hasarlı dokuların onarımına yönelik "biyokalem" geliştirildi

Öztürk, geliştirdikleri cihazın mevcut biyoyazıcılardan en büyük farkının klinik kullanıma uygun olması olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:





"3B biyoyazıcı sistemleri, her ne kadar istenilen şekillerde kompleks geometrileri hassas olarak basıyor olsa da hasta başı uygulamalar için çok uygun değil. Biyokalem sistemi ise tam tersine hasarlı bölgedeki (yaralı doku) doku eksikliğini yerinde tamamlamaya yönelik yaklaşıma dayalı ve klinikte rahatlıkla kullanılabilecek bir cihaz. Elle kolaylıkla kontrol edilebilen bu cihazın en önemli avantajları, ergonomik kullanıma, hafif yapıya ve yerinde biyobaskı yapabilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Basım sırasında ve sonrasında hücrelere zarar vermeyen optimize edilmiş kürleme sistemi sayesinde malzemenin uygulama bölgesinde sertleşmesi sağlanıyor."



