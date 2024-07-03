Türk firmasının yerli takım uyduları göreve hazır: Plan-S Türkiye'nin uzay teknolojilerine katkı sağlayacak

Takım uyduların önemine dikkati çeken Güzel, şunları kaydetti:





"Takım uydularla milyonlarca cihaza aynı anda bağlanılabilecek. Böylece dünya genelinde tarım, lojistik ve enerji başta olmak üzere pek çok sektöre büyük fayda sağlanacak. Bu teknoloji dünya için de çok yeni ve bu hizmeti verebilen sadece birkaç firma var. Türkiye uzay ekosistemi hem devlet hem özel sektör adımlarıyla genişliyor. Geçen sene üçüncü test uydumuz Connecta T2.1, İMECE ve AKUP uydusuyla aynı görevde fırlatılmıştı. Biz bu kez eş zamanlı 4 uydu fırlatacağız ve bizden kısa süre önce de Türksat 6A uydusu fırlatılmış olacak. Türkiye'nin uzay teknolojileri çalışmalarına tanık olmak ve daha önemlisi benzer hedefler doğrultusunda adımlar atmak bizi çok mutlu ediyor."