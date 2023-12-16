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Süper Kupa finalinde ezeli rakipler karşı karşıya: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

2023 Türkiye Süper Kupası’nda heyecan dorukta. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Al-Awwal Park stadyumunda oynanacak. Süper Kupa tarihinin en çok kazanan ismi Galatasaray 16 kez kupayı müzesine getirmeyi başardı. Fenerbahçe ise 9 kez kupayı kaldırmayı başardı. İki takım Süper Kupa’da 6 kez karşı karşıya geldi ve 3’er galibiyet kazandılar. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında tüm detaylar.

13:56 - 16/12/2023 السبت
Yeni Şafak
2023 Türkiye Süper Kupası’nda heyecan dorukta. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde karşı karşıya gelecek.
2023 Türkiye Süper Kupası’nda heyecan dorukta. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde karşı karşıya gelecek.
ve
Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da karşı karşıya geliyor. Süper Kupa’da 7. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray 3, Fenerbahçe 3 galibiyet elde etti. Ezeli rakiplerin son 10 karşılaşmasında ise 4 kez Galatasaray 2 kez Fenerbahçe galip geldi. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtları.

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Kupa finali Galatasaray - Fenerbahçe maçı
29 Aralık Cuma günü saat 20.45
’te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz belirlenmedi.

SÜPER KUPAYI HANGİ TAKIM KAÇ KEZ KAZANDI?

2022 yılı itibarıyla Türkiye Süper Kupası'nı en çok kazanan takım Galatasaray'dır. Galatasaray, 16 kez Süper Kupa'yı müzesine götürmüştür. Süper Kupa’yı en çok kazanan takımlar şu şekilde;

Galatasaray 16

Trabzonspor 10

Beşiktaş 9

Fenerbahçe 9

Göztepe 1

Akhisar Belediyespor 1

MKE Ankaragücü 1

Eskişehirspor 1

Konyaspor 1

Bursaspor 0

Altay 0

Antalyaspor 0

Gençlerbirliği 0

Kocaelispor 0

Sakaryaspor 0

Kayserispor 0

İstanbul Başakşehir 0

Sivasspor 0

SÜPER KUPA'DA FİNALDE EN ÇOK KAYBEDEN TAKIMI HANGİSİ?

Süper Kupa'da finallerde en çok kaybeden takım Beşiktaş. Siyah-beyazlılar kupa finalinde toplam 12 kez kaybetti. 2. sırada ise 9 maçla Galatasaray ve Fenerbahçe yer alıyor. Finalde en çok kaybeden takımlar şu şekilde;

Beşiktaş 12

Fenerbahçe 9

Galatasaray 9

Trabzonspor 3

Bursaspor 3

Altay 2

Göztepe 1

Akhisar Belediyespor 1

MKE Ankaragücü 1

Eskişehirspor 0

Konyaspor 0

Antalyaspor 1

Gençlerbirliği 1

Kocaelispor 1

Sakaryaspor 1

Kayserispor 1

İstanbul Başakşehir 1

Sivasspor 1



#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Kupa
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