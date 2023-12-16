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Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da karşı karşıya geliyor. Süper Kupa’da 7. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray 3, Fenerbahçe 3 galibiyet elde etti. Ezeli rakiplerin son 10 karşılaşmasında ise 4 kez Galatasaray 2 kez Fenerbahçe galip geldi. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtları.