Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta heyecanı başlıyor. Lider Galatasaray Nef Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Galatasaray - Fatih Karagümrük maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY’IN FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, 23 Nisan Pazar saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

25 Victor Nelsson

32 Sam Adekugbe

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

5 Lucas Torreira

26 Milot Rashica

27 Sergio Oliveira

7 Kerem Aktürkoğlu

10 Dries Mertens

18 Bafetimbi Gomis

FATİH KARAGÜMRÜK

2 Emiliano Viviano

4 Davide Biraschi

5 Ibrahim Dresevic

99 Rayyan Baniya

7 Saba Lobjanidze

18 Levent Mercan

27 Magomed Ozdoev

91 Andrea Bertolacci

9 Mbaye Diagne

16 Fabio Borini

29 Otabek Shukurov

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK 18. KEZ KARŞILAŞACAK

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 32 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 13 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

GALATASARAY SON 3 MAÇTA KAYIP VERMEDİ

Süper Lig’de 14 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra Konyaspor maçı ile serisi sona eren Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor’u mağlup etti. Aslan 3 maçta 12 gol kaydederken sadece 1 gol yedi.

GALATASARAY EVİNDE 14 MAÇTA 12 GALİBİYET ALDI

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 12 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan, topladığı 37 puanla bu alanda da zirvede bulunuyor. Cimbom, sahasında son olarak Kayserispor ile oynadığı mücadeleden 6-0’lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu’nda son 13 müsabakada yenilmezken, son 10’undan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

GALATASARAY LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada kalesinde 20 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk’un ekibi, 12 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 64 golle de Fenerbahçe’nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

GALATASARAY’DA 4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray’da, Fatih Karagümrük maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu, Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI

Fatih Karagümrük maçında sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Barış Alper, deplasmanda oynanan Alanyaspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin ise tedavisine devam ediliyor.

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