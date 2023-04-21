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Spor

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği

Galatasaray, 31. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı kırmızılılarda en çok merak edilen konu Mauro Icardi. Arjantinli futbolcu, Alanyaspor maçının ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Yıldız golcünün bugün yapılan antrenmanda tedavisine devam edildiği ve topla çalışmalara katılmadığı belirtildi.

20:49 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mauro Icardi, Galatasaray'ın bu sezon en etkili oyuncusu olmayı başardı.

Mauro Icardi, Galatasaray'ın bu sezon en etkili oyuncusu olmayı başardı.

Galatasaray, hafta sonu oynayacağı Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor. Sarı kırmızılılarda bu kritik maç öncesinde Mauro Icardi'nin sakatlık durumu belirsizliğini koruyor.

Arjantinli futbolcunun riske edilmemek için bugün yapılan idmanda da topla çalışmalara dahil edilmediği aktarıldı. Yıldız futbolcunun Pazar günü oynanacak Karagümrük maçında kadroda olabileceği ancak sahaya 11 çıkmayabileceği ifade edildi. Icardi'nin yokluğunda Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in forma şansı bulması bekleniyor.

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, sezon başından bu yana çıktığı 17 lig maçında 13 gol atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi.




#Galatasaray
#Icardi
#Gomis
1 saat önce
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