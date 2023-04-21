Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği

Mauro Icardi, Galatasaray'ın bu sezon en etkili oyuncusu olmayı başardı.
Galatasaray, hafta sonu oynayacağı Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor. Sarı kırmızılılarda bu kritik maç öncesinde Mauro Icardi'nin sakatlık durumu belirsizliğini koruyor.
Arjantinli futbolcunun riske edilmemek için bugün yapılan idmanda da topla çalışmalara dahil edilmediği aktarıldı. Yıldız futbolcunun Pazar günü oynanacak Karagümrük maçında kadroda olabileceği ancak sahaya 11 çıkmayabileceği ifade edildi. Icardi'nin yokluğunda Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in forma şansı bulması bekleniyor.
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, sezon başından bu yana çıktığı 17 lig maçında 13 gol atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi.