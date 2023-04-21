Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği

Arjantinli futbolcunun riske edilmemek için bugün yapılan idmanda da topla çalışmalara dahil edilmediği aktarıldı. Yıldız futbolcunun Pazar günü oynanacak Karagümrük maçında kadroda olabileceği ancak sahaya 11 çıkmayabileceği ifade edildi. Icardi'nin yokluğunda Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in forma şansı bulması bekleniyor.