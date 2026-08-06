2008 krizini bilen ekonomistten 'Kara Pazartesi' uyarısı: 1987 benzeri bir çöküş yaşanabilir
2008 küresel finans krizini önceden tahmin ederek finans tarihine geçen usta yatırımcı Michael Burry, ABD borsalarındaki mevcut iyimserliğin gölgesinde piyasaları sarsacak yeni bir uyarıda bulundu. Güçlü gelen şirket bilançoları ve düşen petrol fiyatlarının yarattığı bahar havasına rağmen karamsar duruşunu koruyan Burry, mevcut durumu 1987 yılında yaşanan ve "Kara Pazartesi" olarak bilinen büyük çöküşün arifesine benzetiyor. Düşük volatilite ortamında sessizce büyüyen yüksek kaldıraç riskine ve yapay zekâ hisselerindeki coşkuya dikkat çeken ünlü isim, yatırımcıları olası bir panik anında yaşanabilecek çok daha şiddetli ve zincirleme bir yıkıma karşı uyarıyor.
2008 küresel finans krizini yıllar öncesinden öngörerek tüm dünyanın dikkatini çeken usta yatırımcı Michael Burry, ABD borsalarındaki mevcut iyimser havaya karşın piyasaların tehlikeli bir zirveye yaklaştığını savunuyor. Şirket bilançolarının beklentileri aşması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle rüzgarı arkasına alan piyasalara karşı karamsar duruşunu koruyan Burry, günümüzdeki tabloyu 1987 yılında yaşanan ve finans tarihine kazınan büyük çöküş öncesindeki şartlara benzetiyor.
Düşük volatilite ve gizli kaldıraç riski
Ünlü yatırımcı, Substack platformu üzerinden paylaştığı son değerlendirmesinde, yatırımcıların rehavete kapılmaması gerektiğinin altını çizdi. S&P 500 endeksinin yeni zirvelere ulaşmasının piyasaya sıcak para girişini teşvik edebileceğini belirten Burry, asıl tehlikenin düşük volatilite ortamında gizlendiğine dikkat çekiyor. Piyasaların düşük oynaklıkla yükseldiği dönemlerde, volatilite hedefli fonların ve algoritmik sistemlerin kaldıraç oranlarını mecburen artırdığını vurgulayan tecrübeli isim, bu suni güven ortamının olası bir panik anında satış dalgasını çok daha şiddetli ve yıkıcı bir hale getirebileceği konusunda piyasaları uyarıyor.
Yapay Zekâ ve çip sektörüne karşı pozisyonunu koruyor
Piyasalardaki güçlü teknoloji rallisine rağmen Burry, yapay zekâ ve çip üreticilerine yönelik karamsar beklentilerinden geri adım atmıyor. iShares Semiconductor ETF (SOXX) üzerindeki kısa pozisyonunu sürdüren yatırımcı, Nvidia ve Palantir gibi son dönemin popüler yapay zekâ temalı hisselerinde de düşüş beklemeye devam ediyor. Uzun vadeli analizlerine güvendiğini belirten Burry, Nvidia dışındaki tüm kısa pozisyonlarının halihazırda kârda olduğunu ifade ediyor.
Kendi stratejisinin zorluklarına da değinen isim, açığa satış işlemlerinin bireysel yatırımcılar için son derece tehlikeli olduğunu ve kendisi dışındaki çoğu yatırımcının bu yola girmemesi gerektiğini açıkça dile getiriyor. İşlerin planladığı gibi gitmemesi durumunda ise zarar keserek pozisyonlardan çıkabileceği esnekliğini koruduğunu da sözlerine ekliyor.
1987 çöküşü ve 'büyük açık' efsanesi
Michael Burry ismi, ABD konut piyasasındaki balonu erkenden fark edip Scion Capital aracılığıyla yüksek riskli mortgage kredilerine karşı aldığı milyarlarca dolarlık pozisyonla hafızalara kazınmıştı. Hatta bu olağanüstü öngörü, 2015 yapımı "The Big Short" (Büyük Açık) filmiyle Hollywood'a taşınmış ve Burry karakterine Oscar ödüllü aktör Christian Bale hayat vermişti.
Bugün Burry'nin işaret ettiği 1987 krizi ise, 19 Ekim günü Dow Jones Sanayi Endeksi'nin tek seansta yüzde 22,6 erimesiyle sonuçlanan ve "Kara Pazartesi" olarak bilinen modern finans tarihinin en sert düşüşüne atıfta bulunuyor. O dönemde programlı işlemler ve portföy sigortalama stratejilerinin düşüşü nasıl kendi kendini besleyen bir felakete dönüştürdüğü biliniyor.
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