1999-2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! Kıdem tazminatı için kritik detay: 73 bin 729 TL tavan ücret...

KIDEM YAZISI KAÇ KEZ ALINABİLİR?

Çalışanların merak ettiği başlıklardan biri de SGK’dan kıdem tazminatına esas yazının kaç kez alınabileceği. Uygulamada bu yazının verilmesine ilişkin yasal bir sınır bulunmadığı ifade ediliyor.

YENİ İŞTE DE TAZMİNAT HAKKI DOĞABİLİR

Bir çalışan kıdem yazısıyla işten ayrılıp tazminat aldıktan sonra yeniden çalışmaya başlayabilir. Yeni iş yerinde en az 1 yıl çalışıp gerekli yıl ve prim koşullarını sağladığında tekrar kıdem tazminatı talep edebilir.

ASKERLİK VE EVLİLİKTE DE TAZMİNAT HAKKI VAR

Erkek çalışanlar askerlik nedeniyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabiliyor. Kadın çalışanlar ise evlilik nedeniyle belirli süre içinde işten ayrılmaları halinde tazminat hakkından yararlanabiliyor.



