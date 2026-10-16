1999-2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! Kıdem tazminatı için kritik detay: 73 bin 729 TL tavan ücret...
Emeklilik için gerekli yaşın dolmasını bekleyen çalışanların en çok merak ettiği konuların başında kıdem tazminatı geliyor. Özellikle işinden ayrılmayı planlayan ancak emeklilik yaşını henüz tamamlamayan çalışanlar, kendi isteğiyle işten ayrıldığında tazminat alıp alamayacağını araştırıyor. Normal koşullarda istifa eden çalışanın kıdem tazminatı hakkı bulunmazken, bazı özel durumlarda bu kuralın dışında kalmak mümkün. Sigortalılık süresi ve prim günü açısından belirlenen koşulları tamamlayan çalışanlar, yaş şartını beklerken işten ayrılarak kıdem tazminatını alma imkanından yararlanabiliyor. Peki emeklilik yaşını bekleyen çalışan kıdem tazminatını nasıl alır? Hangi sigorta başlangıç tarihine göre kaç yıl ve kaç prim günü gerekiyor, SGK yazısı nasıl alınır? İşte kıdem tazminatında emeklilik şartıyla ilgili merak edilenler...
Çalışma hayatında uzun yıllarını tamamlayan ancak emeklilik için yaş şartının dolmasını bekleyen milyonlarca kişi, işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı hakkını araştırıyor. Çünkü emeklilik yaşını henüz tamamlamamış olmak, her durumda kıdem tazminatı alınamayacağı anlamına gelmiyor. Belirli sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını yerine getiren çalışanlar, yaş nedeniyle emeklilik hakkını beklese dahi kendi isteğiyle işten ayrılabiliyor ve kıdem tazminatı talebinde bulunabiliyor. Bunun için emeklilik nedeniyle işten ayrılma şartlarının sağlandığını gösteren belgenin işverene sunulması gerekiyor. Peki kimler yaşını beklerken kıdem tazminatı alabilir? Sigorta başlangıcına göre prim ve çalışma süresi şartları neler, SGK'dan alınan yazı ne işe yarıyor? İşte çalışanların merak ettiği kıdem tazminatı detayları...
Kıdem tazminatı yalnızca işten çıkarılanlara ödenmiyor. Belirli prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlayan çalışanlar, emeklilik yaşını beklemeden kendi isteğiyle işten ayrılıp kıdem tazminatı alabiliyor. Bunun için SGK’dan kıdem tazminatına esas yazı alınması gerekiyor.
EMEKLİ OLMADAN KIDEM TAZMİNATI MÜMKÜN
Kıdem tazminatı denildiğinde ilk akla işveren tarafından işten çıkarılma geliyor.
Ancak bazı şartları sağlayan çalışanlar, kendi isteğiyle işten ayrılsa bile kıdem tazminatı alabiliyor.
EN AZ 1 YIL ÇALIŞMA ŞARTI VAR
Bir çalışanın kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor.
Bir yıldan kısa süreli çalışmalarda kıdem tazminatı hakkı doğmuyor.
2026’NIN İKİNCİ YARISI İÇİN TAVAN BELLİ
2026 yılının ikinci yarısında kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 TL olarak uygulanıyor.
Bu tutarı aşan hesaplamalarda işverenin ödeyeceği kıdem tazminatı tavan üzerinden belirleniyor.
KENDİ İSTEĞİYLE AYRILANLAR İÇİN İSTİSNA VAR
Normal şartlarda kendi isteğiyle işten ayrılan çalışan kıdem tazminatı alamıyor.
Ancak emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayan çalışanlar bu kuralın dışında tutuluyor.
8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR
İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999’dan önce olan çalışanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartı aranıyor. Bu koşulları tamamlayanlar, yaş şartını beklemeden işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor.
1999-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR
İlk kez 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar için iki farklı seçenek bulunuyor. Bu çalışanlar ya 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim günüyle ya da çalışma yılına bakılmaksızın 7000 prim günüyle kıdem tazminatı hakkı elde edebiliyor.
2008 SONUNDA SİGORTALI OLANLAR
İlk sigorta başlangıcı 30 Nisan 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında olan çalışanlar için 4600 prim günü şartı öne çıkıyor.
Bu şartı tamamlayanlar kendi isteğiyle ayrıldığında kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.
2009-2015 ARASI İÇİN KADEMELİ PRİM ŞARTI
İlk sigorta girişi 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2015 arasında olan çalışanlarda prim şartı kademeli uygulanıyor.
Her yıl için 100 prim günü eklenerek 4600 ile 5300 gün arasında değişen şartlar dikkate alınıyor.
2016 SONRASI SİGORTALI OLANLAR
İlk kez 1 Ocak 2016’dan sonra sigortalı olan çalışanlar için 5400 prim günü şartı bulunuyor. Bu primi tamamlayanlar yaş şartını beklemeden işten ayrılıp kıdem tazminatı talep edebiliyor.
SGK’DAN KIDEM TAZMİNATI YAZISI ALINMALI
Yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanların SGK’dan kıdem tazminatına esas yazı alması gerekiyor.
SGK, çalışanın gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol ederek bu yazıyı düzenliyor.
İŞVEREN YAZIYI KABUL ETMEK ZORUNDA
Çalışan SGK’dan aldığı kıdem tazminatı yazısını işverene sunduğunda, işverenin ödeme yapması gerekiyor.
İşverenin “kabul etmiyorum” diyerek tazminatı ödemekten kaçınamayacağı belirtiliyor.
ÖNCE YAZI, SONRA İSTİFA
Uzmanlara göre çalışanların önce SGK’dan kıdem tazminatı yazısını alması, ardından işten ayrılma sürecini başlatması daha doğru oluyor.
İstifa ettikten sonra yazı almak yerine bu sırayı takip etmek olası sorunların önüne geçebiliyor.
KIDEM YAZISI KAÇ KEZ ALINABİLİR?
Çalışanların merak ettiği başlıklardan biri de SGK’dan kıdem tazminatına esas yazının kaç kez alınabileceği. Uygulamada bu yazının verilmesine ilişkin yasal bir sınır bulunmadığı ifade ediliyor.
YENİ İŞTE DE TAZMİNAT HAKKI DOĞABİLİR
Bir çalışan kıdem yazısıyla işten ayrılıp tazminat aldıktan sonra yeniden çalışmaya başlayabilir. Yeni iş yerinde en az 1 yıl çalışıp gerekli yıl ve prim koşullarını sağladığında tekrar kıdem tazminatı talep edebilir.
ASKERLİK VE EVLİLİKTE DE TAZMİNAT HAKKI VAR
Erkek çalışanlar askerlik nedeniyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabiliyor. Kadın çalışanlar ise evlilik nedeniyle belirli süre içinde işten ayrılmaları halinde tazminat hakkından yararlanabiliyor.
YAŞI BEKLEYENLER İÇİN KRİTİK FORMÜL
Emeklilik için yaşı bekleyen ancak prim ve sigortalılık şartlarını tamamlayan çalışanlar için kıdem tazminatı önemli bir hak olarak öne çıkıyor. Bu nedenle sigorta başlangıç tarihi, prim günü ve SGK’dan alınacak yazı sürecin en kritik başlıkları arasında yer alıyor.
ÇALIŞANLAR ŞARTLARINI KONTROL ETMELİ
Kıdem tazminatı hesabında her çalışanın durumu sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor. Bu yüzden işten ayrılmadan önce SGK kayıtlarının, prim gününün ve sigortalılık süresinin kontrol edilmesi gerekiyor.