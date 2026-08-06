Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL 3. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı
Lise eğitimini açık öğretim üzerinden sürdüren öğrencilerin katıldığı AÖL 3. dönem sınavları, 18-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından öğrenciler, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aramaya başladı. Henüz erişime açılmayan Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, MEB’in sınav sonuç sorgulama ekranı üzerinden bilgilerine ulaşabilecek.
AÖL 3. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrencilerin katılımıyla 18-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar sonuçların erişime açılacağı tarihi sabırsızlıkla beklerken, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açık lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin duyuru yapıldı.
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları, 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Adayların puanı, doğru cevap sayısının toplam soru sayısına bölünüp 100 ile çarpılmasıyla hesaplanacak. Yanlış cevaplar puan hesaplamasına dahil edilmeyecek ve elde edilen sonuç en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanacak. Merkez Sınav Kurulu veya yargı mercileri tarafından iptal edilmesine karar verilen sorular değerlendirme dışında tutulacak ve kalan geçerli soruların puan değerleri yeniden hesaplanacak. Cevap anahtarında hata tespit edilmesi durumunda ise ilgili soru iptal edilmeyecek; doğru seçenek esas alınarak değerlendirmeye dahil edilecek.
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