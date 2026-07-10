LGS birincisi kim oldu, hangi ilden çıktı? LGS 500 tam puan alan öğrenciler belli oldu mu, açıklandı mı?

Kütahya

Kütahya, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında büyük bir başarıya imza attı. Tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 4 öğrenci, Türkiye birincileri arasında yer alırken, yüzde 0,01’lik başarı dilimine girmeyi başardı.

LGS 2026’da Türkiye birincisi olan Kütahyalı öğrenciler ise şöyle sıralandı: Emir Kağan Çakır, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Azra Kartal, Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Zeynep Sude Eriş, Özel Germiyan Bilge Koleji ve Ahmet Hasan Dal, Emet Ashaboğlu Ortaokulu.

Kütahya, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında büyük bir başarıya imza attı. Tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 4 öğrenci, Türkiye birincileri arasında yer alırken, yüzde 0,01’lik başarı dilimine girmeyi başardı. LGS 2026’da Türkiye birincisi olan Kütahyalı öğrenciler ise şöyle sıralandı: Emir Kağan Çakır, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Azra Kartal, Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Zeynep Sude Eriş, Özel Germiyan Bilge Koleji ve Ahmet Hasan Dal, Emet Ashaboğlu Ortaokulu.

Konya

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Konya’dan Tarık Mizra Bişgin, başarısının sırrını istikrarlı çalışmak ve arkadaş ortamının cazibesine kapılmamak olduğunu söyledi.

Sınav için sosyal ortamlardan uzaklaştığını anlatan Tarık Mizra Bişgin, "Hem sosyal medyadan uzak durmak hem dışarıdan uzak durmak gerçekten büyük bir mesele. LGS yaz aylarında, LGS’ye son 1 ay kala Mayıs ayları oluyor tam ilkbaharın güzel zamanları. Dışarıya çıkıp top oynamak istiyor insan ama o zaman da masaya oturanlar kazananlar oluyor. Bu yüzden sınav aslında psikolojik bir oyun. Bu oyunu iyi yönetirsen zaten başarının geleceği kaçınılmaz. Çok sosyal medyada takılan arkadaşlarım oldu tabii onlara uymamak lazım kendi sınırını çizmen gerek. Oyuna çağıranlar oldu ama ben gitmedim ‘Video izleyelim, film izleyelim’ gibi çağrıları hep çevirdim ve bunları ‘dur’ demek lazım. Yazın zaten LGS’den sonra istediğini yapabilirsin 3 aylık bir tatil süresi var. O yüzden o sürede nefse hakim olmak gerçekten önemli. Bu sınav gelip geçici iyi yapsan da, kötü yapsan da hayat devam ediyor. Bu hayatın sadece bir basamağını oluşturuyor. Ama yine de bu sınavı da yapabildiğin en iyi şekilde yapmak çok önemli bence. Zaten bu sınava kadar sen 1 buçuk yıl boyunca gerçekten istikrarlı çalışmışsan sen zaten kazanmışsın demektir. Hayatta çalışmayı, istikrarlılığı, düzeni öğrenmişsin demektir. Zaten burada kazanmışsın sınava girerken de kafan rahat bir şekilde girersin" şeklinde konuştu.

Konya Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Konya’dan Tarık Mizra Bişgin, başarısının sırrını istikrarlı çalışmak ve arkadaş ortamının cazibesine kapılmamak olduğunu söyledi. Sınav için sosyal ortamlardan uzaklaştığını anlatan Tarık Mizra Bişgin, "Hem sosyal medyadan uzak durmak hem dışarıdan uzak durmak gerçekten büyük bir mesele. LGS yaz aylarında, LGS’ye son 1 ay kala Mayıs ayları oluyor tam ilkbaharın güzel zamanları. Dışarıya çıkıp top oynamak istiyor insan ama o zaman da masaya oturanlar kazananlar oluyor. Bu yüzden sınav aslında psikolojik bir oyun. Bu oyunu iyi yönetirsen zaten başarının geleceği kaçınılmaz. Çok sosyal medyada takılan arkadaşlarım oldu tabii onlara uymamak lazım kendi sınırını çizmen gerek. Oyuna çağıranlar oldu ama ben gitmedim ‘Video izleyelim, film izleyelim’ gibi çağrıları hep çevirdim ve bunları ‘dur’ demek lazım. Yazın zaten LGS’den sonra istediğini yapabilirsin 3 aylık bir tatil süresi var. O yüzden o sürede nefse hakim olmak gerçekten önemli. Bu sınav gelip geçici iyi yapsan da, kötü yapsan da hayat devam ediyor. Bu hayatın sadece bir basamağını oluşturuyor. Ama yine de bu sınavı da yapabildiğin en iyi şekilde yapmak çok önemli bence. Zaten bu sınava kadar sen 1 buçuk yıl boyunca gerçekten istikrarlı çalışmışsan sen zaten kazanmışsın demektir. Hayatta çalışmayı, istikrarlılığı, düzeni öğrenmişsin demektir. Zaten burada kazanmışsın sınava girerken de kafan rahat bir şekilde girersin" şeklinde konuştu.

Aydın

Nazilli Beşeylül Ortaokulu bir kez daha LGS Türkiye birincisi çıkardı. Üç yılda 2 Türkiye birincisi çıkaran okul takdir topladı.

Sosyal, kültürel, sportif ve uluslararası projelerdeki başarılarıyla adından söz ettiren Nazilli Beşeylül Ortaokulu, akademik başarıdaki istikrarını da sürdürüyor. Son üç yılda iki Türkiye LGS birincisi çıkaran okul, ilçenin eğitimdeki gururu olmayı sürdürüyor.

Aydın Nazilli Beşeylül Ortaokulu bir kez daha LGS Türkiye birincisi çıkardı. Üç yılda 2 Türkiye birincisi çıkaran okul takdir topladı.Sosyal, kültürel, sportif ve uluslararası projelerdeki başarılarıyla adından söz ettiren Nazilli Beşeylül Ortaokulu, akademik başarıdaki istikrarını da sürdürüyor. Son üç yılda iki Türkiye LGS birincisi çıkaran okul, ilçenin eğitimdeki gururu olmayı sürdürüyor.

Afyonkarahisar

Liselere Geçiş Sistemi’nin (LGS) açıklanan sonuçlarına göre Afyonkarahisar’da 3 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu.

LGS’nin açıklanan sonuçlarına göre kentte Bolvadin Alkasan Ortaokulu öğrencisi Musab Çınar Esirüngü ve özel okullarda eğitim gören Melek Nisa Üçkılınç ve Erdem Erçolak 500 tam puan alarak Türkiye birincilerine arasına girdi.

AfyonkarahisarLiselere Geçiş Sistemi’nin (LGS) açıklanan sonuçlarına göre Afyonkarahisar’da 3 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu.LGS’nin açıklanan sonuçlarına göre kentte Bolvadin Alkasan Ortaokulu öğrencisi Musab Çınar Esirüngü ve özel okullarda eğitim gören Melek Nisa Üçkılınç ve Erdem Erçolak 500 tam puan alarak Türkiye birincilerine arasına girdi.

Erzincan

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 3 öğrencinin Türkiye birincisi olduğunu bildirdi.

Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Kaan Kılıç, Gül Çelebi ve Deniz Altınbaş’ın LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olmasının Erzincan için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 3 öğrencinin Türkiye birincisi olduğunu bildirdi.Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Kaan Kılıç, Gül Çelebi ve Deniz Altınbaş’ın LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olmasının Erzincan için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Muğla

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Muğla Menteşe Şâhidi Ortaokulu 8/C sınıfı öğrencisi Ahmethan Kopuz, Türkiye birincileri arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Muğla 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Muğla Menteşe Şâhidi Ortaokulu 8/C sınıfı öğrencisi Ahmethan Kopuz, Türkiye birincileri arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Bursa

Bursa’da eğitimdeki başarılarıyla dikkat çeken Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanan merkezi sınav sonuçlarında büyük bir gurur yaşadı. Okulun 8/A sınıfı öğrencisi Göktuğ Kavzoğlu, sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasında yer aldı.

LGS birincisi Alptekin: Sınava 5’inci sınıftan itibaren deneme testleri çözerek hazırlandım

Tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan Alptekin Keçe de, sınava 5’inci sınıftan itibaren deneme testleri çözerek hazırlandığını belirterek, “İleride de ilgi duyduğum kodlama ve yazılım gibi alanlarda kendimi geliştirerek ülkeme faydalı bir birey olmak istiyorum” dedi. LGS birincilerinden Yağız Tamer Kostik ise, “Dersleri tamamen derste dinledim” ifadelerini kullandı.

Bursa’da eğitimdeki başarılarıyla dikkat çeken Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanan merkezi sınav sonuçlarında büyük bir gurur yaşadı. Okulun 8/A sınıfı öğrencisi Göktuğ Kavzoğlu, sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasında yer aldı. LGS birincisi Alptekin: Sınava 5’inci sınıftan itibaren deneme testleri çözerek hazırlandımTüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan Alptekin Keçe de, sınava 5’inci sınıftan itibaren deneme testleri çözerek hazırlandığını belirterek, “İleride de ilgi duyduğum kodlama ve yazılım gibi alanlarda kendimi geliştirerek ülkeme faydalı bir birey olmak istiyorum” dedi. LGS birincilerinden Yağız Tamer Kostik ise, “Dersleri tamamen derste dinledim” ifadelerini kullandı.

Kayseri

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, LGS sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamasında Kayseri’den 7 öğrencinin LGS’de tam puan yaptığını söyleyerek, "7 öğrencimizin tam puan alması bize büyük gurur yaşattı" dedi.

KayseriKayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, LGS sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamasında Kayseri’den 7 öğrencinin LGS’de tam puan yaptığını söyleyerek, "7 öğrencimizin tam puan alması bize büyük gurur yaşattı" dedi.

Malatya

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Hamza İncebay ve Ali Said Çelik, sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

Malatya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Hamza İncebay ve Ali Said Çelik, sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

LGS'de özel bir okulun İzmir, İstanbul, Çorlu, Çankaya ve Darıca kampüslerinden 31 öğrenci 500 tam puan aldı.

Başka bir özel okuldan da 2000 öğrenci arasından 35’i sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.